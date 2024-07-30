О мероприятии

Разнообразие живых существ на Земле настолько велико, что сегодня уже сложно представить, как совсем недавно биологи выделяли всего четыре Царства, включающих как они думали все живое: Животные, Растения, Грибы и Бактерии. Такое разделение оставляет за бортом уже хорошо известных сегодня Простейших, Архей и, конечно же Вирусы, которые по оценкам специалистов сопоставимы по разнообразию со всей клеточной жизнью.

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Харитонов расскажет о прокариотах и вирусах, но постарается отвлечься от привычных разговоров об инфекциях и антибиотиках. Вместо этого лектор заглянет в далекое прошлое, чтобы понять, какую роль эти микроскопические живые существа сыграли на ранних этапах эволюции живого на Земле и какую важную роль в жизни каждого человека они играют сегодня.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация