Слушатели узнают о перспективах развития ИИ в науке.

Искусственный интеллект в науке: от персонального ассистента до цифровых биотехнологий

О мероприятии

Что такое искусственный интеллект, и почему так высоко его влияние на исследовательскую деятельность? Сотрудник лаборатории генеративного дизайна молекулярных машин, ведущий исследователь в проекте генеративного дизайна ДНК-сенсоров Зинаида Красовская расскажет, как ИИ применяется в передовых научных областях, таких как, например, биотехнология.

Слушатели узнают о перспективах развития ИИ в науке, включая потенциал квантовых вычислений и развитие нейроморфных структур, имитирующих работу человеческого мозга.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация