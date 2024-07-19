  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
15+
Полимеры вокруг нас

Слушатели узнают о том, что такое полимеры.

Политехнический музей
2 августа, 11:00 Дата
Бесплатно Стоимость
Москва 4-я Магистральная ул., д. 11

О мероприятии

Кандидат физико-математических наук Тимофей Григорьев расскажет, правда ли, что из полимеров состоит вообще все? Участники мероприятия узнают: пластик и бумага — это одно и то же или нет. А также смогут задать свои вопросы.

Расписание
2
Пятница
Август 2024
4-я Магистральная ул., д. 11 Москва
11:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

4-я Магистральная ул., д. 11

8 минут назад
Александр Речкин
3
# полимеры
# технологии
# химия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:11
Андрей

Зоологи выяснили, как защищается самый опасный для людей медведь

На Индийском субконтиненте водится необычный и редкий медведь, который питается фруктами, муравьями и термитами. Но в то же время он чаще других сородичей нападает на людей, нередко убивая их. Речь идет о насекомоядных губачах, поведение которых недавно изучили зоологи. Они решили выяснить, почему этот совсем не хищный зверь так часто прибегает к жестокости при встрече с человеком.

Биология
# медведи
# медведь
# нападение медведей
# тигр
# хищник-жертва
Вчера, 12:35
Юлия Трепалина

Частые переезды в детстве повысили риск депрессии после взросления

Люди, которые в возрасте до 15 лет несколько раз меняли место жительства, став взрослыми, на 60% чаще сталкивались с депрессией. Это показало новое обширное исследование ученых из Дании и Великобритании.

Психология
# депрессия
# дети
# детство
# переезд
# психика
# смена места жительства
# социальные связи
Вчера, 13:51
Президентская академия (РАНХиГС)

Свыше половины российских семей потратили на дорогу в школу больше 15 минут

Для 55,1 процента российских семей путь от дома до школы их детей составляет более 15 минут. Это говорит о том, что, вероятно, в ряде случаев не соблюдаются требования к транспортно-пешеходной доступности школ, определяемой расстоянием от жилых домов. К такому выводу пришли исследователи ЦЭНО ИПЭИ Президентской академии в результате опроса 1952 родителей и законных представителей учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности.

Президентская академия (РАНХиГС)
# время
# дети
# семьи
# школа
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
16 июля
Александр Березин

Человеческая цивилизация неожиданно увеличила биоразнообразие растений в Северном полушарии

Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.

Биология
# биология
# голоцен
# растение
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС

    9 часов назад

  2. Самое крупное цветение токсичных водорослей может угрожать продовольственной безопасности

    12 часов назад

  3. С помощью томографии ученые впервые увидели, как псилоцибин перестраивает личность человека

    Вчера, 15:06

  4. Эффективность рождений из замороженных яйцеклеток в Великобритании сравнили с обычным ЭКО

    Вчера, 14:18
Выбор редакции

Лед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологии

13 июля

Последние комментарии

Masyanya Masyanya
1 час назад
Александр, не понятно

NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКСNASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС

Гена Пастухов
3 часа назад
Александр, хорошо, что это выяснили сейчас, а не у Европы.

Запуск самой дорогой и амбициозной миссии NASA по исследованию планет может сорватьсяЗапуск самой дорогой и амбициозной миссии NASA по исследованию планет может сорваться

Виктор Ларионов
5 часов назад
А., теперь то вы точно лукавите, раз уже́ прочитали выше предоставленный материал=) В таком случае неплохо б было вставить небольшое пояснение для

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Александр Панов
5 часов назад
Прям так отцом и назвали)).

Визуализация: последствия взрывов — от петард до «Царь-бомбы»Визуализация: последствия взрывов — от петард до «Царь-бомбы»

Александр Панов
6 часов назад
С Маском то же понятно.

NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКСNASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС

Виктор Ларионов
6 часов назад
М., и да, что там ваши «современнве стандарты интернет-журналистики» вещают по поводу грубейших смысловых ошибок в первом же предложении

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Александр Березин
6 часов назад
Виктор, у термина Новый Свет в отношении Австралии нет никакой двусмысленности. Она туда не входит ни в каком определении, которое мне приходилось

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Виктор Ларионов
6 часов назад
А., о котором шла речь на данном развороте поля комментариев: https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82&diffonly=true

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Александр Березин
7 часов назад
Виктор, "о двух разных, противоречащих друг другу версиях данного термина" Какого именно термина?

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Виктор Ларионов
7 часов назад
М., смею поинтересоваться, кто же устанавливает эти стандарты? Не Вы ли с Александром?

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Виктор Ларионов
7 часов назад
Александр, наверное, Вы, как и автор сих строк, были попросту не в курсе о двух разных, противоречащих друг другу версиях данного термина?

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Мария А.
7 часов назад
Виктор, ясно, вы просто не в курсе стандартов современной интернет-журналистики и оформления текстов. Не вижу смысла продолжать дискуссию.

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Александр Березин
8 часов назад
Виктор, "Александр, из того, что написано в данном предложении, однозначно следует, что Австралия не расположена в Новом Свете. Следовательно,

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Виктор Ларионов
8 часов назад
Мария, а теперь смотрим как должно быть без «опечаток»: > На протяжении долгого времени считалось, что первые люди в Америке были связаны с

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Ashir Kassimov
8 часов назад
Max, Насколько я слышал на каждого по разному он действует, более подробно и интересно об этом рассказывал Эксперт номер1 в мире по грибам Пол

С помощью томографии ученые впервые увидели, как псилоцибин перестраивает личность человекаС помощью томографии ученые впервые увидели, как псилоцибин перестраивает личность человека

Константин Зорькин
8 часов назад
А этот дизайнер в курсе, что Герасимов Ивана Грозного уже реконструировал?

Бразильский исследователь воссоздал лицо Ивана ГрозногоБразильский исследователь воссоздал лицо Ивана Грозного

Виктор Ларионов
8 часов назад
Александр, из того, что написано в данном предложении, однозначно следует, что Австралия не расположена в Новом Свете. Следовательно, согласно

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Семен Слепцов
9 часов назад
Проще было использовать Прогресс

SpaceX показала концепт аппарата для свода МКС с орбитыSpaceX показала концепт аппарата для свода МКС с орбиты

Мария А.
9 часов назад
Виктор, из всех якобы ошибок таковой была только одна — в поперечникЕ. И я написала, что мы исправили эту опечатку.

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Александр Березин
9 часов назад
Виктор, " > Поскольку австралийцы были практически изолированы на своем континенте последние 70 тысяч лет, это тоже указывало на существенно

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периодеЛюди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно