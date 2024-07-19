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Слушатели узнают о том, что такое полимеры.
О мероприятии
Кандидат физико-математических наук Тимофей Григорьев расскажет, правда ли, что из полимеров состоит вообще все? Участники мероприятия узнают: пластик и бумага — это одно и то же или нет. А также смогут задать свои вопросы.
4-я Магистральная ул., д. 11
На Индийском субконтиненте водится необычный и редкий медведь, который питается фруктами, муравьями и термитами. Но в то же время он чаще других сородичей нападает на людей, нередко убивая их. Речь идет о насекомоядных губачах, поведение которых недавно изучили зоологи. Они решили выяснить, почему этот совсем не хищный зверь так часто прибегает к жестокости при встрече с человеком.
Люди, которые в возрасте до 15 лет несколько раз меняли место жительства, став взрослыми, на 60% чаще сталкивались с депрессией. Это показало новое обширное исследование ученых из Дании и Великобритании.
Для 55,1 процента российских семей путь от дома до школы их детей составляет более 15 минут. Это говорит о том, что, вероятно, в ряде случаев не соблюдаются требования к транспортно-пешеходной доступности школ, определяемой расстоянием от жилых домов. К такому выводу пришли исследователи ЦЭНО ИПЭИ Президентской академии в результате опроса 1952 родителей и законных представителей учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.
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