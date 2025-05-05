О мероприятии

Марс — интересная и загадочная планета. Еще не разгадана тайна марсианских каналов, а на Красной планете уже найдены русла высохших рек и гигантские «колодцы», ведущие в подземный мир Марса. Когда-нибудь на этой планете обязательно побывают люди, но пока ее исследуют роботы. Географию Марса ученые уже знают лучше, чем географию Земли.

Поверхность Марса непрерывно наблюдают несколько орбитальных разведчиков, а на поверхности планеты уже побывало немало роботов, каждый из которых умнее предыдущего. А когда же туда отправится человек? Ответ на этот вопрос попробует дать кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2 Москва 19:00 Купить