О мероприятии

Автор образовательных программ Алина Медведева разберет самые распространенные мифы о гравитации и объяснит, что из них правда, а что — заблуждения. Слушатели узнают, как гравитация формирует галактики и влияет на движение планет, а также как меняется ее сила внутри Земли.

Лектор поведает, что такое антигравитация — фантастика или перспектива будущего. Рассмотрит революционные идеи Эйнштейна, которые изменили понимание пространства, времени и силы тяжести. Кроме того, исследует, как гравитация проявляется в искусстве и кино — от классических сюжетов с падающими яблоками до фантастических миров и эффектных спецэффектов.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить