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Слушатели узнают, как гравитация формирует галактики и влияет на движение планет.
О мероприятии
Автор образовательных программ Алина Медведева разберет самые распространенные мифы о гравитации и объяснит, что из них правда, а что — заблуждения. Слушатели узнают, как гравитация формирует галактики и влияет на движение планет, а также как меняется ее сила внутри Земли.
Лектор поведает, что такое антигравитация — фантастика или перспектива будущего. Рассмотрит революционные идеи Эйнштейна, которые изменили понимание пространства, времени и силы тяжести. Кроме того, исследует, как гравитация проявляется в искусстве и кино — от классических сюжетов с падающими яблоками до фантастических миров и эффектных спецэффектов.
ул. Бухаресткая 114к1
Аномальное поведение звезд у самого центра некоторых галактик позволило заподозрить, что в них скрывается не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры. Интересно, что в этом списке кандидатов оказалась галактика М87 — обладательница той черной дыры, которая прославилась как «впервые сфотографированная».
Новый вид печеночников, названный Blepharostoma vietnamicum, был открыт учеными из Вьетнама, Южной Кореи и России, куда вошла специалист Кольского научного центра РАН. Находка стала неожиданностью в мире ботаники благодаря своим уникальным характеристикам и необычно крупным размерам для своего рода.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Аномальное поведение звезд у самого центра некоторых галактик позволило заподозрить, что в них скрывается не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры. Интересно, что в этом списке кандидатов оказалась галактика М87 — обладательница той черной дыры, которая прославилась как «впервые сфотографированная».
Новый вид печеночников, названный Blepharostoma vietnamicum, был открыт учеными из Вьетнама, Южной Кореи и России, куда вошла специалист Кольского научного центра РАН. Находка стала неожиданностью в мире ботаники благодаря своим уникальным характеристикам и необычно крупным размерам для своего рода.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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