  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Речь о шизофрении

Участники мероприятия узнают, можно ли вылечить шизофрению.

Зануда
30 июля, 20:00 Идет 2 ч
500 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухарестская, д. 114, к. 1

О мероприятии

Шизофрения — самый знаменитый диагноз современной психиатрии, одновременно пугающий и обыденный. Хармс, Циолковский, Ван Гог, Дали, Баррет — шизофрения и гениальность идут рука об руку, а известность гения популяризует заболевание. Вокруг шизофрении много страхов и мифов — все кто хоть раз с ней сталкивался боятся обнаружить ее в семейном анамнезе, гадают нет ли ее у пожилой соседки и беспокоятся пьет ли таблетки диагностированный приятель.

Шизофрения — болезнь, которая производит неизгладимое впечатление и приводит к страшнейшим последствиям. Так что скрывается за этим словом? Неудачный набор генов? Страшная семейная история? Повреждение отношений с языком и речью? Безопасен ли шизофреник для окружающих? Можно ли ее вылечить? Об этом и многом другом расскажет кандидат психологических наук Марина Сергеевна Андронова.

Расписание
30
Вторник
Июль 2024
ул. Бухарестская, д. 114, к. 1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухарестская, д. 114, к. 1

12 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# шизофрения
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:29
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему люди замечают «лица» у неодушевлённых предметов

Люди часто видят сходство неодушевленных предметов с человеческими лицами: замечают детали, похожие на глаза, нос, брови. Облака на небе могут напоминать акварельные портреты, розетка на стене — растерянный, удивленный или недовольный смайлик. Американский режиссер Дэвид Линч в сериале «Твин Пикс» одной из важных деталей сделал «улыбающийся» мешок, расстегнутая молния которого похожа на рот человека. Как возникают такие образы и как мозг реагирует на «лица» предметов, разобрались психологи из Австралии.

Психология
# восприятие
# восприятие лиц
# лицо
# парейдолия
26 июля
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
Позавчера, 13:02
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
Позавчера, 13:02
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
25 июля
ПНИПУ

В Перми придумали, как сократить время и затраты на производство авиадвигателей

В производстве авиадвигателей самая большая сложность — в изготовлении деталей газовых турбин. Особенно это касается дисков и лопаток, отвечающих за вращение турбины. Они соединены между собой с помощью елочных пазов — углублений в форме елочек. Сейчас они обрабатываются методом протягивания специальными блоками из быстрорежущих сталей, которые прорезают диски и формируют по окружности елочный профиль. Но в современных реалиях возникают трудности с зарубежными поставками заготовок для процесса протягивания. Это влечет за собой простои производства и серьезные финансовые затраты. Ученые Пермского Политеха предложили более эффективный способ прорезки елочных пазов в дисках газовых турбин. Он позволит почти в два раза сократить время и затраты на изготовление протяжек из дорогостоящих быстрорежущих сталей.

ПНИПУ
# авиадвигатели
# газовая турбина
# газотурбинные двигатели
# елочные пазы
26 июля
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Временное вегетарианство замедлило старение

    7 часов назад

  2. Психологи объяснили, почему люди замечают «лица» у неодушевлённых предметов

    Вчера, 15:29

  3. Влияние пестицидов на организм сравнили с последствиями курения

    Вчера, 11:03

  4. Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

    Позавчера, 13:02
Выбор редакции

Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки

24 июля

Последние комментарии

Ryan Connelly
5 минут назад
Их прогресс развития виден даже на примере их автомобилестроения.. Лет 45 тому назад пределом мечтаний китайца было купить велосипед. а теперь

Китай официально стал научной сверхдержавойКитай официально стал научной сверхдержавой

Александр Березин
6 минут назад
Uber, про Юпитер -- это, конечно, преувеличение, крупные спутники Юпитера в основном весьма радиоактивны из-за его магнитосферы.

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Ryan Connelly
10 минут назад
Молодцы ребята китайцы.. это с учётом того что 50 лет тому назад у них в стране был голод..а теперь эта страна мировой лидер экономики промышленности

Китай официально стал научной сверхдержавойКитай официально стал научной сверхдержавой

Ryan Connelly
15 минут назад
Алексей, мутация это случайность..а здесь целенаправленно хотят изменить гены человека...

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Дмитрий Kuрueнко
24 минуты назад
По себе что ли судят?

Китайский космоплан имеет секретное военное назначение, заявили экспертыКитайский космоплан имеет секретное военное назначение, заявили эксперты

Иван Чубаров
47 минут назад
У меня всё работает без проблем. Ютуб канал так работал, так и будет работать.

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Олег Тимофеев
2 часа назад
Гениальная демонстрация того что бывает когда нет предохранительного клапана не придумали по этому и проверяют. Но надувной модуль не столько во

Sierra Space провела второе полномасштабное испытание, взорвав прототип модуля для будущей орбитальной станцииSierra Space провела второе полномасштабное испытание, взорвав прототип модуля для будущей орбитальной станции

Идзуми Сэна
2 часа назад
Терра777, в роутере через ВПН перенаправляю. Все также как с Фейсбук для окулуса

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Андрей Егерев
2 часа назад
Браузеры тут ни при чем, роском отрубает часть серверов в России, к которым обращаются ПК, для мобильных устройств серверы другие, их пока не

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Rafis Fayzullin
4 часа назад
Дмитрий, китайские металлургии совершили научно технологический прорыв. Без этого они не смогли бы сделать свой истребитель, со своим движком. И

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Rafis Fayzullin
4 часа назад
Иван, я скажу только по своей работе. Как токарь я использовал корейские сменные режущие пластинки на резцах. В связи с санкциями корейские

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Uber Cynic
5 часов назад
"...хватило бы, чтобы слетать не только на Марс, но и на Юпитер..." ну ладно на землеподобный Марс пилотируемый полёт, но на Юпитер??? серьёзно что ли в

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Uber Cynic
5 часов назад
"...еще неизвестно сколько на сверхтяжелую ракету, которую государство, после близкого конца СВО, планирует строить для полетов к Луне..." очень

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Refbatch
10 часов назад
nina, не забыли ещё шапочку из фольги надеть?

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Игорь Коняшов
11 часов назад
Вячеслав, Эта цифра не имеет никакого смысла, когда не указано время экспозиции...

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Игорь Коняшов
11 часов назад
Саня, Вот ссылка на научное исследование. Выводы потрясающие... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2477708/

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Игорь Коняшов
12 часов назад
Татьяна, Феминистки продолжают тупить...Ну впрочем, чего же от них можно ожидать? Для абсолютно тупых феминисток разжевываю: во ВСЕХ развитых

Гендерное равенство продлит жизнь обоим поламГендерное равенство продлит жизнь обоим полам

Игорь Коняшов
13 часов назад
Иван, Для справки: наука не обнаружила влияния разовых доз менее 0,5 Зв. Ни в виде прямых последствий, ни в виде увеличения вероятности

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Popov Anatoly
13 часов назад
Иван, заодно у негров и остальных многочисленных, резко вырастут проблемы с уровнем СО2. Прекратят рассказывать, что голодают. Еды хватать начнет.

Как политкорректность убивает главный лес планеты — и почему СМИ делают вид, что ничего не замечаютКак политкорректность убивает главный лес планеты — и почему СМИ делают вид, что ничего не замечают

Popov Anatoly
13 часов назад
Иван, ща ещё немножко потеплеет и смертность среди мух, возомнивший себя вершиной эволюции, дойдет до уровня, когда им будет чем заняться;) А не

Как политкорректность убивает главный лес планеты — и почему СМИ делают вид, что ничего не замечаютКак политкорректность убивает главный лес планеты — и почему СМИ делают вид, что ничего не замечают

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно