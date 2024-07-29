О мероприятии

Шизофрения — самый знаменитый диагноз современной психиатрии, одновременно пугающий и обыденный. Хармс, Циолковский, Ван Гог, Дали, Баррет — шизофрения и гениальность идут рука об руку, а известность гения популяризует заболевание. Вокруг шизофрении много страхов и мифов — все кто хоть раз с ней сталкивался боятся обнаружить ее в семейном анамнезе, гадают нет ли ее у пожилой соседки и беспокоятся пьет ли таблетки диагностированный приятель.

Шизофрения — болезнь, которая производит неизгладимое впечатление и приводит к страшнейшим последствиям. Так что скрывается за этим словом? Неудачный набор генов? Страшная семейная история? Повреждение отношений с языком и речью? Безопасен ли шизофреник для окружающих? Можно ли ее вылечить? Об этом и многом другом расскажет кандидат психологических наук Марина Сергеевна Андронова.

Расписание ул. Бухарестская, д. 114, к. 1 Санкт-Петербург 20:00 Купить