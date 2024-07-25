  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Дело техники: солнечная энергетика

Участники мероприятия узнают, станут ли солнечные батареи обыденностью даже в северных городах.

Политехнический музей
30 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинский проспект, д.6, ст.7

О мероприятии

Откуда берет начало возобновляемая энергетика и какое место среди них занимает солнечная? Какие открытия ученых позволили создать коммерческие солнечные батареи и какую роль в них сыграли наши соотечественники? Станут ли солнечные батареи обыденностью даже в северных городах и сколько нужно солнечных панелей для питания новостройки в Москве?

Об этом и не только расскажут кандидаты физико-математических наук Майя Коршунова и Данила Саранин.

Расписание
30
Вторник
Июль 2024
Ленинский проспект, д.6, ст.7 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинский проспект, д.6, ст.7

20 минут назад
Александр Речкин
2
# технологии
# энергетика
# энергия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:07
ПНИПУ

Пермские ученые сделали металлические детали прочнее

Заготовки из металлических материалов создают с помощью технологий, основанных на плавлении. Но из-за перегрева и непостоянной температуры в процессе работы они не обеспечивают нужного качества деталей. Существует еще один способ получения таких изделий — с помощью послойной плазменной металлизации. Сегодня он почти не изучен, но разработка технологии формирования материала таким способом решит проблему изготовления габаритных изделий (например, коленчатых валов, корпусов подшипника), и обеспечит высокую производительность процесса. Ученые ПНИПУ проработали на практике технологию аддитивного формирования стальных заготовок таким способом. Результаты исследования позволят получать промышленные детали без дефектов с высокими эксплуатационными характеристиками.

ПНИПУ
# аддитивные технологии
# дефекты
# металлические детали
# цифровая модель
Вчера, 12:42
КамГУ

Психологи КамГУ узнали, чего боятся молодые представители коренных народов Камчатки

Потерю традиционной культуры и родного языка считают одним из своих главных страхов представители молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Камчатского края. К такому выводу пришли ученые Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга совместно с общественной организацией КМНС «Дружба Северян».

КамГУ
# Камчатка
# коренные народы севера
# национальная идентичность
# север
# страхи
Позавчера, 18:20
МГПУ

Пословицы разных народов отразили единые представления о ремесле человека

Кандидат филологических наук, профессор МГПУ Ирина Райкова провела масштабное исследование народных представлений о мастерах и ремесле, отраженных в фольклоре. Ученый проанализировала большое число пословиц, поговорок и загадок на русском и других языках. Такие фольклорные жанры, выражающие традиционные взгляды народа в краткой и емкой форме, называют паремиями.

МГПУ
# мастерство
# поговорки
# пословицы
# ремесло
# этнос
22 июля
Татьяна

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.

Биология
# геология
# кислород
# Тихий океан
# экология
Позавчера, 12:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
22 июля
Татьяна

Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце

Врачи давно знают, что во время каникул и праздников растет число пациентов с нарушениями работы сердца. Причина — в неумеренном пьянстве. Две группы ученых показали, как спиртное вызывает мерцательную аритмию, а также предупредили о рисках для женщин, принимающих гормональную заместительную терапию.

Медицина
# алкоголь
# мерцательная аритмия
# сердце
# США
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Впервые получен снимок старой и относительно холодной экзопланеты

    10 часов назад

  2. Здоровые клетки помогли метастазам проникнуть в отдаленные органы

    10 часов назад

  3. Палеонтологи обнаружили древние следы ранее неизвестной ходячей рыбы

    Вчера, 13:22

  4. Пермские ученые сделали металлические детали прочнее

    Вчера, 13:07
Выбор редакции

Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки

Вчера, 12:14

Последние комментарии

Анатолій Семенович
20 минут назад
ASY-Lviv. Понятие звезды в 21 веке стало другим. Физика притяжения тел от тензорного искривления совершенно пустого пространства (ОТО патентоведа

Космические зомби: почему мертвые звезды пожирают своих детейКосмические зомби: почему мертвые звезды пожирают своих детей

Марина Круглова
1 час назад
История циклична, вполне вероятно, что снова будет массовое вымирание всех живых организмов и эффект "бутылочного горлышка". И снова выжившие

Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?

Марина Круглова
1 час назад
Алкашам это не объяснить. И так здоровья нет, ещё и дополнительно мучить свой организм спиртом. К своим основным болячкам заработаете ещё и цирроз

Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердцеБиологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце

Марина Круглова
1 час назад
Че-то экономисты забывают, что бизнес они делают в основном на населении, которое не очень-то зажиточное. Если у людей не будет работы, то не будет и

Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариевБудущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев

Марина Круглова
2 часа назад
Когда же люди перестанут убивать других людей ради бабла и территорий и создавать всё более изощрённые способы убийства людей. Ебаные обезьяны, ни

BAE Systems показала концепт истребителя Tempest шестого поколенияBAE Systems показала концепт истребителя Tempest шестого поколения

Марина Круглова
2 часа назад
Сто пудов США будет роботов и в военной сфере использовать, чтобы эффективнее распространять демократию во все страны.

Маск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla OptimusМаск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla Optimus

Гена Пастухов
4 часа назад
Редакция, а зачем на научпоп ресурсе религиозный бред?

Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»

Popov Anatoly
7 часов назад
Popov, не знаю как объяснить насчёт узловых... При работе с функциями без бумаги, полярная система координат и экстремумы в виде узлов/снежинок.

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Popov Anatoly
7 часов назад
hope, мне интересно как русскоязычному с русским родным, какое у Вас восприятие и есть ли у Вас пространственное воображение. Сможете в голове чертеж

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Александр Пушик
7 часов назад
Как в бассейне кто-то пузыри пускает.

Видео: как звучат гравитационные волны? Видео: как звучат гравитационные волны? 

Александр Панов
7 часов назад
Любопытно.

Морская автоматизированная ветряная электростанция впервые начала заряжать судаМорская автоматизированная ветряная электростанция впервые начала заряжать суда

Константин Зорькин
10 часов назад
Александр, рыбу солят.

Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»

Александр Панов
13 часов назад
И что рыбаки делают на соленом озере.

Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»

Tony Outis
13 часов назад
С чем бы им там не быть? Хочу напомнить, что если что-либо на орбите не тормозится верхним слоем планеты, то оно кружиться вокруг земли может

Столько еще не было: ESA насчитало рекордное количество космического мусора на околоземной орбитеСтолько еще не было: ESA насчитало рекордное количество космического мусора на околоземной орбите

Александр Березин
13 часов назад
Violet, вы пишите о том, чего не знаете -- у Маска минимум заказов от военных, и первые такие появились уже в 20-х.

NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКСNASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС

Иван Колупаев
13 часов назад
Violet, жаль что у нас нет таких "коррупционеров" может и спутниковый интернет давно бы осилили. И да я в курсе теории о том что "чего у нас нет того нам и

NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКСNASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС

Alexey Vinogradov
14 часов назад
1, следы выветривания – да, в наличии. по фото образца крупным планом однозначный вывод сделать трудно, во всяком случае мне )

Curiosity обнаружил самородную серу в русле древней реки на МарсеCuriosity обнаружил самородную серу в русле древней реки на Марсе

Андрей Папиш
14 часов назад
Андрей, нет, река сместилась не временно -- найденное русло заброшенное. Оно перестало быть магистральным именно после землетрясения

Землетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назадЗемлетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назад

Violet Writer
15 часов назад
Masyanya, Маск-то может и затопит ОС. Но, сколько он с Пентагоном уже распилил -- это нечто! М-м-м... Кстати, одна из основных схем попила госбюджета в

NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКСNASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС

Алексей Мартынов
15 часов назад
Алексей, это же не со спутника)

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно