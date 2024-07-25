Участники мероприятия узнают, станут ли солнечные батареи обыденностью даже в северных городах.

О мероприятии

Откуда берет начало возобновляемая энергетика и какое место среди них занимает солнечная? Какие открытия ученых позволили создать коммерческие солнечные батареи и какую роль в них сыграли наши соотечественники? Станут ли солнечные батареи обыденностью даже в северных городах и сколько нужно солнечных панелей для питания новостройки в Москве?

Об этом и не только расскажут кандидаты физико-математических наук Майя Коршунова и Данила Саранин.

Расписание Ленинский проспект, д.6, ст.7 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация