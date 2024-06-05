Участники мероприятия узнают, что такое моделирование океана и из каких этапов оно состоит.

О мероприятии

Моделирование океанов используется в различных сферах человеческой деятельности. Это прогнозы погоды и изменений климата, проектирование морских и прибрежных сооружений, планирование добычи полезных ископаемых и многое другое. Объемы результатов моделирования в десятки раз превышают результаты натурных наблюдений и данных спутникового зондирования, и поэтому уже много лет различные модели являются одними из важнейших источников информации о состоянии Мирового океана. Что такое моделирование океана и из каких этапов оно состоит? Какие данные ученые могут получить и какие существуют ограничения? Об этом расскажет ведущий специалист лаборатории гидрометеорологического моделирования отдела гидрометеорологии ЦМИ МГУ Елена Новоселова.