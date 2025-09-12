  • Добавить в закладки
Лекция
Разработка противоопухолевых препаратов: основные этапы и тренды

Слушатели узнают про разработку противоопухолевых препаратов.

Парк «Зарядье»
25 сентября, 19:00
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой биохимии имени Т.Т. Березова медицинского института РУДН, заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Вадим Сергеевич Покровский расскажет про существующие тренды в разработке противоопухолевых препаратов, основные аспекты доклинических и клинических исследований.

25
Четверг
Сентябрь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

ул. Варварка, 6/1

12 сентября, 05:01
Александр Речкин
2
# биология
# опухолевые клетки
# опухоли
