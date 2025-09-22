О мероприятии

Что такое полезные ископаемые и почему они так важны для жизни людей? Младший научный сотрудник Геологического института Российской академии наук (ГИН РАН), старший преподаватель Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) Кирилл Юшин расскажет про удивительный мир минералов и горных пород: слушатели узнают, чем отличаются известняк и мрамор, как графит помогает каждый день, откуда великие художники прошлого брали краски и почему кремень был так важен для древних людей.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация