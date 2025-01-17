О мероприятии

Для связи с инопланетянами изобретались разные методы, но только радио долгие годы давало надежду уста﻿новить контакт с братьями по разуму.

Какие возможности есть для этого сегодня, на каком языке ученые собираются с ними общаться, какие послания уже отправлены и что получено, что будет сделано в ближайшее время — об этом и многом другом расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин. А также о том, как можно пообщаться с инопланетянами без использования радио.

Расписание ул. Лодейнопольская, д. 5 Санкт-Петербург 19:00 Купить