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Лекция
16+
Радио (и не только) для инопланетян

Слушатели узнают, какие послания уже отправлены в космос и что получено.

Medio Modo
1 февраля, 19:00 Идет 2 ч
1500 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Лодейнопольская, д. 5

О мероприятии

Для связи с инопланетянами изобретались разные методы, но только радио долгие годы давало надежду уста﻿новить контакт с братьями по разуму.

Какие возможности есть для этого сегодня, на каком языке ученые собираются с ними общаться, какие послания уже отправлены и что получено, что будет сделано в ближайшее время — об этом и многом другом расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин. А также о том, как можно пообщаться с инопланетянами без использования радио.

Расписание
1
Суббота
Февраль 2025
ул. Лодейнопольская, д. 5 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

ул. Лодейнопольская, д. 5

20 минут назад
Александр Речкин
1
# инопланетные цивилизации
# космос
# технологии
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Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
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Комментарии

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Иван Колупаев
1 час назад
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Nikita Lazarenko
6 часов назад
То ли еще будет

Астрофизиков озадачил странный радиоисточник, который резко изменил скорость вращения

Uber Cynic
7 часов назад
Иван, но всё это жу-жу подозрительно. было жу-жу про самолёты? дали самолёты. немного но дали. было жу-жу про дальнобойные ракеты? дали и ракеты...

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
7 часов назад
Александр, у нато 12 тыщ танков. чё все уже пожгли? только у сша 14 тыщ самолётов (у рф - 4 тыс для сравнения). уже все сбили? c 404лами разобраться слабо а

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
7 часов назад
Uber, сейчас чего-то прыть поутихла у "миротворцев" раньше поляки уж больно хотели, да теперь их не слышно. И не думаю что у Польши получится ввести

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, да там и там не особо спецназ 🙄 у наших разве что мотивации побольше в сравнении с бусифицированными. С артиллерией тоже не все

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Александр Панов
7 часов назад
Uber, а зачем нам Куив.? Когда нато без танков осталось.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Александр Панов
7 часов назад
Взятие Кеннигзберга вызывала вопросы, смысл его брать.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
7 часов назад
Александр, ещё раз повторяю - почти сто лет назад фрицы быстро разобрались и с польшей ( Польская кампания вермахта 1 сентября — 8 октября 1939 года) и

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Александр Панов
8 часов назад
Иван, ну так у нас больше авиации и артиллерии. Плюс лучше подготовка. Особенно если верить бусификации.

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Александр Березин
8 часов назад
Uber, "Александр, за какое время вермахт разгромил польшу не за две недели а за четыре... недели? а францию не за один месяц а за полтора... месяца? как

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
9 часов назад
Uber, выборы в хохляндии 😁

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Pan
9 часов назад
Сума можно сойти. Вообще, по хорошему, нужно усовершенствовать человеческий мозг, а не ии.

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Uber Cynic
10 часов назад
Иван, есть два варианта - фантастичный и реалистичный. инопланетяне высадятся на нашу планету в 2025 и помогут рф разгромить 404ляндию. это возможно -

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
10 часов назад
Александр, за какое время вермахт разгромил польшу не за две недели а за четыре... недели? а францию не за один месяц а за полтора... месяца? как это

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

VAD
10 часов назад
Абсолютно согласен, тут сверх зарплаты поимеешь лишние 5000 и уже бегут как тебя объявлять начиная с государства и кончая всякими проходимцами

Миллионер из хрущоб: почему наши люди боятся открыть свой бизнес

alexey al
11 часов назад
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