О мероприятии

Кандидат философских наук Петр Владимирович Рябов уделит внимание небольшим и недолговечным либеральным партиям (не столь важным и мощным, как октябристы и конституционные демократы): прогрессистам, радикальным демократам и другим. Порой, они стремительно возникали, набирали определенную массовость и даже проводили депутатов в Думу, но потом так же стремительно раскалывались и (или) сходили со сцены. Слушатели узнают об их роли, идеях, изданиях, думской деятельности, участии в Прогрессивном блоке и Временном правительстве, связях с масонами и печатных изданиях, об их роли в революциях 1905 и 1917 года, отношениях с различными группами дворянства и буржуазии.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить