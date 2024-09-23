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Лекция
16+
Прогрессисты, радикальные демократы и другие небольшие либеральные партии

Слушатели узнают о небольших и недолговечных либеральных партиях, существовавших в России в начале XX века.

Центр «Архэ»
28 сентября, 16:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Кандидат философских наук Петр Владимирович Рябов уделит внимание небольшим и недолговечным либеральным партиям (не столь важным и мощным, как октябристы и конституционные демократы): прогрессистам, радикальным демократам и другим. Порой, они стремительно возникали, набирали определенную массовость и даже проводили депутатов в Думу, но потом так же стремительно раскалывались и (или) сходили со сцены. Слушатели узнают об их роли, идеях, изданиях, думской деятельности, участии в Прогрессивном блоке и Временном правительстве, связях с масонами и печатных изданиях, об их роли в революциях 1905 и 1917 года, отношениях с различными группами дворянства и буржуазии.

Расписание
28
Суббота
Сентябрь 2024
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
16:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

56 минут назад
Александр Речкин
0
# история
# политика
# Россия
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# домашнее животное
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# охлаждение
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# служебные собаки
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# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
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