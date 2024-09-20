О мероприятии

Насколько опасна радиация на космических станциях? Какой материал защитит космонавтов от опасного излучения? На каких орбитах стоит размещать станции, чтобы минимизировать риски?

Большой опыт пилотируемых космических полетов на орбитальных космических станциях «Мир» и МКС позволяет ответить на эти вопросы и спроектировать защиту для новой станции. Российская орбитальная станция – это серьезный вызов пилотируемой космонавтике в части обеспечения радиационной безопасности экипажа на ее высокоширотной орбите. Тут нужны новые методы и средства защиты, которые потом пригодятся нам на Луне и в других космических миссиях. Об этом расскажет кандидат физико-математических наук Вячеслав Шуршаков.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация