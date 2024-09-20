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Участники мероприятия узнают, на каких орбитах стоит размещать космические станции.
О мероприятии
Насколько опасна радиация на космических станциях? Какой материал защитит космонавтов от опасного излучения? На каких орбитах стоит размещать станции, чтобы минимизировать риски?
Большой опыт пилотируемых космических полетов на орбитальных космических станциях «Мир» и МКС позволяет ответить на эти вопросы и спроектировать защиту для новой станции. Российская орбитальная станция – это серьезный вызов пилотируемой космонавтике в части обеспечения радиационной безопасности экипажа на ее высокоширотной орбите. Тут нужны новые методы и средства защиты, которые потом пригодятся нам на Луне и в других космических миссиях. Об этом расскажет кандидат физико-математических наук Вячеслав Шуршаков.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Современные мегаполисы достигли пределов своего технологического развития и накопили ряд нерешаемых проблем. Перенаселенность, транспортный коллапс, ухудшение экологии и уничтожение природы — все это характерно как для Москвы, так и для Пекина и Нью-Йорка. Белорусские инженеры разработали концепцию линейного города uCity, который представляет собой симбиоз природы и мегаполиса и выводит урбанистику на принципиально новый уровень.
Американский ботаник на Марианских островах придумал, как спасти популяцию вымирающих бобовых деревьев. Их молодняк гибнет в тени лесного полога спустя несколько недель после прорастания. Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.
Реконструкция климата на Земле в прошлые геологические эпохи представляет собой сложную задачу. Американские ученые построили новую температурную кривую фанерозоя, скомбинировав модели с геологическими индикаторами. График хорошо согласуется с установленными ранее периодами оледенения и потепления, однако, противоречит общепринятому тренду на уменьшение парникового эффекта.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Американский ботаник на Марианских островах придумал, как спасти популяцию вымирающих бобовых деревьев. Их молодняк гибнет в тени лесного полога спустя несколько недель после прорастания. Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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