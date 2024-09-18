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Слушатели узнают, как, согласно последним данным, могла возникнуть эукариотическая клетка.
О мероприятии
Давным-давно на нашей планете жили только бактерии и археи. Кто такие бактерии — все знают, а вот кто такие археи и что они до сих пор существуют, да еще и играют важную роль в биогеохимических процессах Земли, обычно мало кому известно.
Так вот, жили они долго и счастливо, пока в атмосфере не начал накапливаться кислород. Согласно теории, в те самые далекие времена две микробные клетки встретились, и одна поглотила другую, чтобы спастись от ядовитого для нее кислорода. И получилось не только выжить, но и создать что-то совершенно особенное — новый тип клеток. Это событие стало началом эры эукариот — организмов, в клетках которых ДНК заключена в ядро. В их число входит огромное разнообразие живых существ, в том числе и мы с вами.
В 2015 году в глубинах Северного Ледовитого океана были найдены фрагменты ДНК, принадлежащие близкой родственнице той самой клетки, «виноватой» в эукариогенезе. Хозяйку ДНК назвали асгардархеей. Это стало революционным открытием в теории эукариогенеза!
О том, кто такие археи, и асгардархеи в частности, и как, согласно последним данным, могла возникнуть эукариотическая клетка, в деталях расскажет кандидат биологических наук Татьяна Кочеткова.
ул. Восточная д.4 к.1
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