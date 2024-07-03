Участники мероприятия узнают, как отличить достоверную информацию от фейков.

Понимание медиа: почему это важно в современном мире?

О мероприятии

Медиа — это не просто средства массовой информации, но и мощный инструмент формирования общественного мнения, культуры и ценностей.

Декан факультета журналистики МГУ, профессор Елена Вартанова расскажет:

Что такое медиа и как они влияют на нашу жизнь;

Как отличить достоверную информацию от фейков;

Почему важно понимать принципы работы медиа;

Какие навыки необходимы для критического восприятия информации.

Лекция будет полезна всем, кто хочет лучше ориентироваться в информационном пространстве и принимать обоснованные решения.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация