О мероприятии

Таксидермия — это художественное ремесло, которое пластично балансирует между научной деятельностью и творчеством. С чучелами животных мы сталкиваемся еще в детстве — начиная с класса биологии и заканчивая музеями или биологическими коллекциями.

Мастер по изготовлению птиц и работе с биологическим материалом Тагир Байтуменов и мастер по художественному оформлению и реставрации Полина Дмитриева расскажут, зачем нужны биологические коллекции, когда люди начали их создавать и с какой целью, зачем нужны чучела и какие они бывают, как заготавливают материал для чучела и каково предназначение таксидермии в наше время.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация