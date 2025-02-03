Слушатели узнают, какие животные обитали на территории Петербурга и в его окрестностях сотни миллионов лет назад.

О мероприятии

Какие животные обитали на территории Петербурга и в его окрестностях сотни миллионов лет назад? Могут ли любители доисторических ископаемых устроить раскопки и найти что-то ценное прямо под носом?

Кандидат биологических наук Дмитрий Григорьев расскажет об особенностях развития геологического развития Ленинградской области и познакомит слушателей с существами возрастом пол миллиарда лет, удивительными беспозвоночными ордовика, рыбами и бесчелюстными животными, жившими в прибрежных лагунах девонского моря.

Расписание Большеохтинский пр., д. 8 Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация