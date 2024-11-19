О мероприятии

Человеку свойственно мечтать. И зачастую в его мечтах скромно прячется наше невероятное будущее. Подумать только, на протяжении столетий каждый новый телескоп и очередной рывок в технологиях раз за разом отодвигали границы Вселенной, делая доступными для изучения многие миллиарды звезд… .но их планеты оставались недоступными человечеству.

Как же удалось разбить твердь хрустального свода и дотянуться до других миров? Есть ли там жизнь? Какая экзопланета больше подходит для отдыха россиян? И нужна ли виза в новую фантастическую систему из семи планет земного типа Trappist-1?

Все это и многое другое слушатели узнают на лекции научного сотрудника Крымской обсерватории и популяризатора астрономии Сергея Валентиновича Назарова.

Расписание ул. Восточная, д.4, к.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация