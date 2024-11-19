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Участники мероприятия узнают, как ученые открывают внесолнечные планеты.
О мероприятии
Человеку свойственно мечтать. И зачастую в его мечтах скромно прячется наше невероятное будущее. Подумать только, на протяжении столетий каждый новый телескоп и очередной рывок в технологиях раз за разом отодвигали границы Вселенной, делая доступными для изучения многие миллиарды звезд… .но их планеты оставались недоступными человечеству.
Как же удалось разбить твердь хрустального свода и дотянуться до других миров? Есть ли там жизнь? Какая экзопланета больше подходит для отдыха россиян? И нужна ли виза в новую фантастическую систему из семи планет земного типа Trappist-1?
Все это и многое другое слушатели узнают на лекции научного сотрудника Крымской обсерватории и популяризатора астрономии Сергея Валентиновича Назарова.
ул. Восточная, д.4, к.1
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).
Согласно одному из стереотипов, одинокие люди менее счастливы, чем те, кто состоит в романтических отношениях. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, международная команда исследователей изучила уровень эмоционального благополучия у людей с разным семейным положением.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Давно известно, что дождевые черви связывают собой надземные и подземные пищевые цепи. Оставалось неясным, насколько часто они становятся жертвами жителей поверхности и кто именно их поедает. Авторы нового исследования использовали муляжи из пластилина и по следам на нем узнали, от кого дождевые черви страдают особенно часто.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
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История происхождения жизни на Земле и химической эволюции в девяти главах
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