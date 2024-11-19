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Лекция
6+
Поиск экзопланет

Участники мероприятия узнают, как ученые открывают внесолнечные планеты.

Культурный центр ЗИЛ
21 ноября, 19:30 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Восточная, д.4, к.1

О мероприятии

Человеку свойственно мечтать. И зачастую в его мечтах скромно прячется наше невероятное будущее. Подумать только, на протяжении столетий каждый новый телескоп и очередной рывок в технологиях раз за разом отодвигали границы Вселенной, делая доступными для изучения многие миллиарды звезд… .но их планеты оставались недоступными человечеству.

Как же удалось разбить твердь хрустального свода и дотянуться до других миров? Есть ли там жизнь? Какая экзопланета больше подходит для отдыха россиян? И нужна ли виза в новую фантастическую систему из семи планет земного типа Trappist-1?

Все это и многое другое слушатели узнают на лекции научного сотрудника Крымской обсерватории и популяризатора астрономии Сергея Валентиновича Назарова.

Расписание
21
Четверг
Ноябрь 2024
ул. Восточная, д.4, к.1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Восточная, д.4, к.1

1 час назад
Александр Речкин
3
# астрономия
# космос
# экзопланеты
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# ускоритель частиц
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Химия
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# органические молекулы
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