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Участники мероприятия узнают, как развитие города меняло материальную культуру горожан от века к веку.
О мероприятии
Появление больших поселений с сотнями, а потом и тысячами жителей было связано с изменением хозяйства человека, которое позволила обеспечивать продовольствием множество людей. Такой образ жизни потребовал появления многих предметов, которые должны были обеспечивать совместное существование многочисленного населения. Усложнившаяся социальная жизнь привела к появлению специальных предметов, предназначенных для голосования. Увеличивавшаяся внутренняя торговля привела к появлению денег и счетных машин, а появление судов и системы наказаний вызвала необходимость к вещам, связанным с казнями. Все эти вещи видоизменялись одновременно с тем, как увеличивалось городское население, и изменялась система управления. Возникший сравнительно поздно общественный транспорт также привел к появлению новых вещей, связанных с оплатой проезда. Город меняется постоянно, кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович расскажет, как его развитие меняло материальную культуру горожан от века к веку. Многие изменения происходят и сегодня и будут продолжаться, пока существуют города.
набережная реки Фонтанки, д. 15
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Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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