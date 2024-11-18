О мероприятии

Появление больших поселений с сотнями, а потом и тысячами жителей было связано с изменением хозяйства человека, которое позволила обеспечивать продовольствием множество людей. Такой образ жизни потребовал появления многих предметов, которые должны были обеспечивать совместное существование многочисленного населения. Усложнившаяся социальная жизнь привела к появлению специальных предметов, предназначенных для голосования. Увеличивавшаяся внутренняя торговля привела к появлению денег и счетных машин, а появление судов и системы наказаний вызвала необходимость к вещам, связанным с казнями. Все эти вещи видоизменялись одновременно с тем, как увеличивалось городское население, и изменялась система управления. Возникший сравнительно поздно общественный транспорт также привел к появлению новых вещей, связанных с оплатой проезда. Город меняется постоянно, кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович расскажет, как его развитие меняло материальную культуру горожан от века к веку. Многие изменения происходят и сегодня и будут продолжаться, пока существуют города.

Расписание набережная реки Фонтанки, д. 15 Санкт-Петербург 19:30 Купить