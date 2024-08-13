О мероприятии

Андрей Платонов — один из самых сложных, самых недоступных для понимания и в тоже время неумолимо притягивающих странной манерой изложения писателей.

Роман «Котлован» действительно напоминает некую подземную бездну, засасывающую читателя. Начиная с 1980-х годов среди обывателей и критиков закрепилось мнение, что Платонов — несчастная жертва, раздавленная советским режимом, гений, которому не удалось расправить крылья. Был и еще один компонент этой легенды: Платонов — фрондер, его «косноязычие» — попытка восстать против укоренившегося в стране строя. Кандидат филологических наук Максим Самородов поведает о трагическом творческом пути Платонова и объективно взглянет на обстоятельства, сформировавшие его как писателя, и выяснит, можно ли объявить его «советским литератором» с той же легкостью, с какой его называют «антисоветчиком».

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 516 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация