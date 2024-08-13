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Слушатели узнают о трагическом творческом пути Платонова.
О мероприятии
Андрей Платонов — один из самых сложных, самых недоступных для понимания и в тоже время неумолимо притягивающих странной манерой изложения писателей.
Роман «Котлован» действительно напоминает некую подземную бездну, засасывающую читателя. Начиная с 1980-х годов среди обывателей и критиков закрепилось мнение, что Платонов — несчастная жертва, раздавленная советским режимом, гений, которому не удалось расправить крылья. Был и еще один компонент этой легенды: Платонов — фрондер, его «косноязычие» — попытка восстать против укоренившегося в стране строя. Кандидат филологических наук Максим Самородов поведает о трагическом творческом пути Платонова и объективно взглянет на обстоятельства, сформировавшие его как писателя, и выяснит, можно ли объявить его «советским литератором» с той же легкостью, с какой его называют «антисоветчиком».
Проспект Мира, дом 119, строение 516
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Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
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