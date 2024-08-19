О мероприятии

Историк Николай Полонский познакомит слушателей с историей и культурой Иордании. Эта древняя земля Ближнего Востока получила свою государственность только в 1946 году. Как это произошло и почему? Какую роль в жизни страны играет правящая династия Хашимитов?

В фокусе внимания будут фигуры прямых потомков пророка Мухаммеда: короля Хуссейна и его сына, нынешнего короля Абдаллы II. Особое внимание будет уделено его супруге – королеве Рании, оказавшей значительное влияние на изменение представления о роли и месте женщины в исламском мире.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация