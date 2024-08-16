Участники мероприятия узнают про один из главных музеев Сирии и увидят его коллекцию.

О мероприятии

Древнейшая история Сирии сохранила непревзойденные памятники архитектуры, скульптуры, живописи, известные далеко за пределами страны. Первая половина ХХ века отмечена активными археологическими исследованиями на Востоке. В этот период мировые музеи пополняются сирийской коллекцией, тогда же рождается и Национальный музей Дамаска.

Искусствовед и куратор культурно-просветительных программ Российского культурного центра в Дамаске Екатерина Багинская расскажет про главный музей Сирии и покажет памятники Средиземноморья, Пальмиры, Дура-Европос, мертвых городов севера Сирии, а также юга страны, находящиеся в его коллекции.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация