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Экскурсия
6+
Пламенный мотор

Участники мероприятия узнают про физические принципы работы двигателей.

Космонавтика и авиация
25 августа, 18:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Как заставить тяжелый самолет развивать огромную скорость, порой больше скорости звука? За счет чего ракета-носитель способна отправить несколько десятков или даже сотен тонн на околоземную орбиту, а то и дальше? На экскурсии слушатели узнают все самое важное и интересное о ракетных и авиационных двигателях. Участники мероприятия узнают про физические принципы работы двигателей, лектор расскажет о разных видах топлива, применяемых в авиации и космонавтике, рассмотрит вклад выдающихся конструкторов-двигателестроителей в развитие техники

Расписание
25
Воскресенье
Август 2024
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

41 минута назад
Александр Речкин
3
# космос
# Россия
# технологии
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# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
[miniorange_social_login]

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Сергей Сфыеду
58 минут назад
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Вячеслав
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habib mammedov
2 часа назад
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Вячеслав
2 часа назад
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Виталий Кузен
4 часа назад
Маловато будет!!!

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

1 2
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