О мероприятии

Как заставить тяжелый самолет развивать огромную скорость, порой больше скорости звука? За счет чего ракета-носитель способна отправить несколько десятков или даже сотен тонн на околоземную орбиту, а то и дальше? На экскурсии слушатели узнают все самое важное и интересное о ракетных и авиационных двигателях. Участники мероприятия узнают про физические принципы работы двигателей, лектор расскажет о разных видах топлива, применяемых в авиации и космонавтике, рассмотрит вклад выдающихся конструкторов-двигателестроителей в развитие техники

Расписание просп. Мира, 119, стр. 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация