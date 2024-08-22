Слушатели узнают, как викинги обставляли свою смерть эстетически, чего ожидали в загробной жизни.

О мероприятии

Мир смерти в эпоху Викингов — загадочное и атмосферное пространство смыслов. Кандидат исторических наук Василий Новиков расскажет, что сопровождает в иной мир викингов, как смерть отображена в их искусстве и что может рассказать об этом археология?

Участники мероприятия погрузятся в мир древних верований и легенд сквозь призму современной исторической науки. Лектор расскажет о том, как викинги обставляли свою смерть эстетически, чего ожидали в загробной жизни.

Расписание Камергерский пер., 6/5с3 Москва 15:00 Купить