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Слушатели узнают, как викинги обставляли свою смерть эстетически, чего ожидали в загробной жизни.
О мероприятии
Мир смерти в эпоху Викингов — загадочное и атмосферное пространство смыслов. Кандидат исторических наук Василий Новиков расскажет, что сопровождает в иной мир викингов, как смерть отображена в их искусстве и что может рассказать об этом археология?
Участники мероприятия погрузятся в мир древних верований и легенд сквозь призму современной исторической науки. Лектор расскажет о том, как викинги обставляли свою смерть эстетически, чего ожидали в загробной жизни.
Камергерский пер., 6/5с3
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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