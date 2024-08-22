  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Мир смерти викингов

Слушатели узнают, как викинги обставляли свою смерть эстетически, чего ожидали в загробной жизни.

Medio Modo
25 августа, 15:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Камергерский пер., 6/5с3

О мероприятии

Мир смерти в эпоху Викингов — загадочное и атмосферное пространство смыслов. Кандидат исторических наук Василий Новиков расскажет, что сопровождает в иной мир викингов, как смерть отображена в их искусстве и что может рассказать об этом археология?

Участники мероприятия погрузятся в мир древних верований и легенд сквозь призму современной исторической науки. Лектор расскажет о том, как викинги обставляли свою смерть эстетически, чего ожидали в загробной жизни.

Расписание
25
Воскресенье
Август 2024
Камергерский пер., 6/5с3 Москва
15:00
Купить
Адрес

Камергерский пер., 6/5с3

29 минут назад
Александр Речкин
2
# викинги
# история
# фольклор
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ показали: молодой трудолюбивый нарцисс приведет фирму к успеху

Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.

НИУ ВШЭ
# бизнес
# компания
# нарцисс
# нарциссизм
# трудоголизм
19 августа
МАИ

В МАИ придумали ракетный двигатель, работающий на космической пыли

Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.

МАИ
# космическая пыль
# лунный грунт
# ракета
# ракетный двигатель
# реголит
Позавчера, 13:12
Юлия Трепалина

Пауки сделали приманку из самцов светляков, «превратив» их в самок

Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.

Биология
# пауки
# светляки
# светлячки
# хищник-жертва
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
15 августа
Юлия Трепалина

В Австралии придумали, как спасти пресноводных крокодилов от ядовитых жаб

Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.

Биология
# Австралия
# жабы
# инвазивные виды
# крокодилы
# сохранение видов
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Эксперимент показал, как древнее население Северной Америки убивало мамонтов

    7 часов назад

  2. Южный полюс Луны сохранил следы древнего магматического океана

    10 часов назад

  3. В марсианских породах сохранились следы жизнепригодной среды

    Вчера, 15:09

  4. Амбициозность не помогла людям стать хорошими лидерами

    Вчера, 13:12
Выбор редакции

Сбить цель в космосе: тайны наведения в космосе глазами разработчика

14 августа

Последние комментарии

Александр Кондр
20 минут назад
Андрей, Сказочный вы долбоящер.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Сергей Мороз
45 минут назад
А в чем сложность пошить новые скафандры в Спейс Х?

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Андрей Кислов
2 часа назад
Иван Василич, это Вы в лице Владимира Владимировича к трону вернулись? )))

Бразильский исследователь воссоздал лицо Ивана ГрозногоБразильский исследователь воссоздал лицо Ивана Грозного

Oleg Doloza
2 часа назад
Вот бы это пошло в большее, чем просто эксперименты... Можно ведь столько жизней спасти

В смертельном яде морских улиток увидели ключ к усовершенствованию лекарствВ смертельном яде морских улиток увидели ключ к усовершенствованию лекарств

Esenbek Mustafaev
3 часа назад
За то США первые кто похоронят своих людей в космосе, могут гордится, они же везде первые. Из за тупости конструкторов.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Андрей Лукашевич
3 часа назад
Виктор, надеюсь, обойдутся без помощи России, хотя в космосе нет разницы, какой ты национальности. Там просто есть люди с планеты Земля. А что за

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Андрей Лукашевич
3 часа назад
Юрий, неужели Вы настолько промыты зомбоящиком??? В космосе нет разницы какой ты национальности, просто есть люди с планеты Земля и всё. Долбоёб Вы

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Андрей Лукашевич
3 часа назад
Aleksey, Долбоёб, типа Вас, и в Африке, и в космосе останется Долбоёбом!!! В космосе нет разницы, какой ты национальности, просто есть люди с планеты

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Рашид Имадиев
3 часа назад
Вит, Энергия без носителя?

Если опираться на теорию Большого взрыва, возможно ли определить точку, где он произошел, то есть найти центр Вселенной?Если опираться на теорию Большого взрыва, возможно ли определить точку, где он произошел, то есть найти центр Вселенной?

Виктор Терёхин
4 часа назад
Уверен, что без мощи России спасти космонавтов никто не сможет. Россия всегда помогает всем невзирая на политические отношения. С одной стороны

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Татьяна Пичугина
4 часа назад
Питон, ну хорошо, раздваивает древко. У них древко состоит из двух частей - деревянной ручки и костяной иглы. Выше есть фото всей конструкции. При

Эксперимент показал, как древнее население Северной Америки убивало мамонтовЭксперимент показал, как древнее население Северной Америки убивало мамонтов

Aleksey Vasilyev
4 часа назад
Brick, мозгов нет, да и с токарем грамотным, проблемы... Не могут...

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Igor Kessler
4 часа назад
Странно всё с этой парочкой, походу задачи перед ними стоят рейдерские или вредительские, викинить их на х.й в их говнянный боинг и отпиз..рить

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Aleksey Vasilyev
4 часа назад
Sergei, пиндосы, они и в космосе пиндосы, и дырки в российском отсеке МКС это подтверждают...

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Кирилл Кубышкин
4 часа назад
Места нет строить в ширь. Вон наши так для салидности чуть построили и хватит. Хотя в реалиях Москвы будут ещё строить.

Инфографика: страны с наибольшим количеством небоскребовИнфографика: страны с наибольшим количеством небоскребов

Питон Удав
4 часа назад
"Видно, как наконечник входит в древко и раскалывает его" - серьёзно? ИИ переводил, а на корректоре сэкономили? 😃 Видно же на фото, что ничего не

Эксперимент показал, как древнее население Северной Америки убивало мамонтовЭксперимент показал, как древнее население Северной Америки убивало мамонтов

Елена Соколова
5 часов назад
По мне, так Димка Нагиев!!!

Бразильский исследователь воссоздал лицо Ивана ГрозногоБразильский исследователь воссоздал лицо Ивана Грозного

Николай Николай
5 часов назад
Не хрена вообще в космос летать.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Muammar Gaddafi
5 часов назад
Пусть летят без скафандров, как Добровольский, Волков и Пацаев.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Brick Inthewall
5 часов назад
Переходник между кабелями и шлангами разных скафандров сварганить не судьба? Патроны не той системы?!

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно