Мед нередко подделывают, добавляя в него сироп или патоку. Распознать некачественный продукт бывает сложно не только у витрины в магазине, но и в лабораторных условиях. Ученые из Великобритании разработали два новых способа вычислить подделку, один из которых позволяет даже не открывать банку с медом.