О мероприятии

Про особую сообразительность ворон знают многие. Стоит только заговорить в компании об этих пернатых бестиях, как тут же сыплются рассказы очевидцев, наблюдавших, как та или иная каркающая вредина выпотрошила урну, ограбила кота, обворовала птичью кормушку, расстегнула молнию на рюкзаке, стащила из-под носа ключи или кусок пиццы. Далее следуют истории об их слаженной работе в небольших «криминальных группировках» и склонности к невинным развлечениям, типа катания с горки и качания на проводах, которым вороны предаются с той же изобретательностью. Неужели эти птицы действительно настолько умны, что порой кажутся не глупее людей? Или, может быть, их поведение – это просто результат работы каких-то генетических программ или сложных инстинктов? Можно ли всерьез говорить о вороньем интеллекте, или это только наивные домыслы дилетантов?

Зоолог, научный сотрудник Библиотеки Российской академии наук Юлия Дунаева расскажет слушателям о самых последних достижениях специалистов, которые изучают особенности элементарного мышления ворон и других птиц.

