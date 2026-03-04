О мероприятии

Как «мрачное» Средневековье на самом деле стало мостом между античностью и научной революцией Нового времени? Почему именно XVII век стал временем настоящего переворота в науке — эпохой, когда мир поверил в опыт, разум и математику?

Старший преподаватель кафедры философии Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ Олег Станиславович Храмов расскажет, как Галилео Галилей бросил вызов устоявшимся взглядам, Иоганн Кеплер открыл законы движения планет, Исаак Ньютон создал единую систему физики, а Христиан Гюйгенс и Роберт Гук исследовали свет, время и микромир; как возникли первые академии наук, и ученые стали работать сообща, проверяя гипотезы и открывая законы природы; и как именно в эту эпоху заложились ключевые принципы, на которых позже — в XIX–XX веках — выросла современная наука.

