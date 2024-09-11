Участники мероприятия узнают, как устроен и работает компас.

О мероприятии

Слушатели лекции узнают, как устроен и работает компас, почему без него не обходятся многие специальности, можно ли компас сделать самостоятельно.

Старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Леонид Назаров расскажет о важности пространственного мышления и как координатно-географические технологии помогают ориентироваться, прокладывать курс и решать различные задачи.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация