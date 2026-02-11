О мероприятии

Историк медицины и хирургии, доктор медицинских наук Сергей Павлович Глянцев расскажет про историю отечественной хирургии. Началом организованной подготовки костоправов, занимавшихся хирургией, считается 1654 год, когда царь Алексей Михайлович издал указ о создании костоправных школ. В 1706 году Петр I основал первое государственное лечебное учреждение — госпиталь в Москве за рекой Яузой, который одновременно стал и первой высшей медико-хирургической школой. В XVIII веке были открыты Медико-хирургическая академия в Петербурге и по инициативе М.В. Ломоносова – Московский университет с медицинским факультетом. Н.И. Пирогов разработал технику многих операций, доказал возможность выполнения костно-пластических оперативных вмешательств. Он первым понял сообщение зубного врача Мортона и химика Джексона об эфирном наркозе и разработал теорию обезболивания эфиром. А.В. Вишневский посвятил все свои исследования проблеме трофической функции нервной системы. Им разработаны новокаиновые блокады, входящие в комплекс лечебных мероприятий при многих заболеваниях, предложена масляно-бальзамическая повязка, сыгравшая важную роль в годы Великой Отечественной войны при лечении ран. В ходе лекции будут приведены интересные факты из истории развития хирургии, жизни великих ученых-хирургов, выдающиеся достижения врачебной практики.

Расписание Старосадский переулок, д. 9, стр. 1 Москва 15:00 Бесплатно