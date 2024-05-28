О мероприятии

Cооснователь проекта «Палеопарк России», главный геолог АО «Центральное ПГО» (АО «Росгеология») Алексей Коваль расскажет о деятельности уникального проекта «Палеопарк России» в рамках которого уже несколько лет развивается новое для Российской Федерации направление – палеонтологический туризм. Через поиск окаменелостей живых организмов возрастом десятки и сотни миллионов лет достигается главная цель – создание возможности исследовать древнейшую историю планеты Земля.

В известняках Балтийско-Ладожского глинта великолепно сохранились свидетельства древнейшей истории региона, когда территория современной Ленинградской области была дном тропического моря, а воды его были наполнены причудливыми организмами – головоногими моллюсками, гастроподами, брахиоподами, уникальные окаменелости которых доступны для обнаружения в наше время. Жемчужиной поисков являются трилобиты – древние членистоногие, оставившие после себя удивительной красоты панцири, известные на весь мир благодаря своей уникальной сохранности.

Расписание переулок Гривцова, дом 10, литера А Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация