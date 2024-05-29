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Слушатели узнают о влиянии важнейших клеток нейроглии, астроцитов, на способность к перемещению у мышей.
О мероприятии
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, один из ведущих специалистов по нейроглии Алексей Васильевич Семьянов детально расскажет о влиянии важнейших клеток нейроглии, астроцитов, на способность к перемещению у мышей.
Участники мероприятия узнают, как скоординированная активность различных типов клеток и их взаимодействия в активной среде мозга (АСМ) обеспечивают клеточную основу когнитивных функций.
улица Островитянова, 1, стр. 10
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