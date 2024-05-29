Слушатели узнают о влиянии важнейших клеток нейроглии, астроцитов, на способность к перемещению у мышей.

Различие между ответами нейронов и астроцитов на локомоцию у мышей

О мероприятии

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, один из ведущих специалистов по нейроглии Алексей Васильевич Семьянов детально расскажет о влиянии важнейших клеток нейроглии, астроцитов, на способность к перемещению у мышей.

Участники мероприятия узнают, как скоординированная активность различных типов клеток и их взаимодействия в активной среде мозга (АСМ) обеспечивают клеточную основу когнитивных функций.

Расписание улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация