О мероприятии

Динозавры частенько затмевают всех своей харизмой, однако, современная палеонтология исследует далеко не только «ужасных ящеров». В 2025-м ряд исследований позволило еще лучше узнать о самых маленьких остатках живых существ — о молекулах: древняя РНК и белки рассказывают, как работали мышцы мамонтов, кем на самом деле были загадочные древние люди и почему историю млекопитающих приходится постоянно корректировать. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов заглянет в Арктику, которая внезапно стала ключом к пониманию эволюции крупных млекопитающих, спустится в кембрийские моря с их маленькими, но необычными хищниками и разберет редкие окаменевшие следы поведения — моменты жизни, случайно застывшие в камне. Палеонтология 2025 года — без динозавров — но с открытиями, от которых действительно захватывает дух.