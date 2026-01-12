Слушатели узнают, как астрономы обнаруживают далекие планеты и как они их изучают.

О мероприятии

В последние годы астрономы каждый день в среднем открывают по одной‑две новые планеты. Это планеты иных звезд. Они чрезвычайно разнообразны, и некоторые из них очень похожи на Землю.

Как астрономы обнаруживают эти далекие планеты и как изучают их? Об этом и многом другом расскажет астроном Владимир Сурдин.

Расписание Гороховая, 47 Санкт-Петербург 19:30 Купить