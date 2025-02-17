О мероприятии

Почему орнитологу лучше не носить сережки? Из чего получаются лучшие экспедиционные портянки? Какая песня лучше всего отпугивает медведя? Почему ловля дроздов опасна для глаз? Ответы на эти и другие вопросы дадут бердвотчер Александр Борзенко и орнитолог Мария Монахова. Участники мероприятия разберут жизнь и работу орнитологов по косточкам. Зачем они едут в экспедиции в такие глухие места, что там даже нет мобильной связи, как они умудряются не только выживать, но и вести нормальную жизнь и даже растить детей, какое влияние исследовательские экспедиции оказывают на птиц и детей.