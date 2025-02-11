О мероприятии

В 2024 году было опубликовано около 550 тысяч статей о мозге и его функциях. После краткого обзора статей на эту тему в ведущих научных журналах группы Nature, Science и Cell академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова Константин Владимирович Анохин разберет подробнее работы, составляющие один из главных трендов 2024 года — мозг и ИИ. Лектор рассмотрит, какие ранее неизвестные стороны работы мозга раскрывают методы искусственного интеллекта, какие новые понимания принципов работы мозга можно вынести из принципов работы искусственных нейронных сетей, и что нового для создания таких сетей приносят знания о биологическом мозге.

Расписание ул. Большая Никитская,д.2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация