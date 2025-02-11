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Лекция
16+
Мозг: итоги 2024 года

Слушатели узнают, какие новые понимания принципов работы мозга можно вынести из принципов работы искусственных нейронных сетей.

Центр «Архэ»
19 февраля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Никитская,д.2

О мероприятии

В 2024 году было опубликовано около 550 тысяч статей о мозге и его функциях. После краткого обзора статей на эту тему в ведущих научных журналах группы Nature, Science и Cell академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова Константин Владимирович Анохин разберет подробнее работы, составляющие один из главных трендов 2024 года — мозг и ИИ. Лектор рассмотрит, какие ранее неизвестные стороны работы мозга раскрывают методы искусственного интеллекта, какие новые понимания принципов работы мозга можно вынести из принципов работы искусственных нейронных сетей, и что нового для создания таких сетей приносят знания о биологическом мозге.

Расписание
19
Среда
Февраль 2025
ул. Большая Никитская,д.2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Никитская,д.2

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Александр Речкин
5
# биология
# мозг человека
# эволюция
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
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