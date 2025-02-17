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Лекция
16+
Царская дипломатическая переписка и архивы из Эль-Амарны

Слушатели узнают, на каком языке переписывались вавилоняне, хетты и египтяне.

Библиотека иностранной литературы
20 февраля, 18:30 Идет 1 ч 30 мин
600 Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

Большая часть писем древней Месопотамии — царская переписка. Великие цари древнего мира регулярно писали друг другу письма и отправляли подарки. О чем же они писали друг другу? На каком языке переписывались вавилоняне, хетты и египтяне? Ответы на эти и многие другие вопросы даст ассириолог, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, отдел Истории и культуры древнего Востока Ольга Витальевна Попова. 

Расписание
20
Четверг
Февраль 2025
ул. Николоямская, д. 1 Москва
18:30
Купить
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

15 минут назад
Александр Речкин
1
# Древний мир
# история
# Месопотамия
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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