Слушатели разбирут психологический портрет царя — как он взрослел, чем интересовался и что было для него было самым главным в жизни.

О мероприятии

Фигура последнего императора из династии Романовых окутана многочисленными противоречиями. Каковы реальные причины его отречения от престола? Какую роль в этом сыграл Григорий Распутин, а также любимая жена императрица Александра? На эти и многие другие вопросы ответит историк и специалист по правящим династиям Николай Полонский. Лектор также разбирет психологический портрет царя — как он взрослел, чем интересовался и что было для него было самым главным в жизни.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация