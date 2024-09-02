Слушатели узнают, как развивалось человечество с научно-технологической стороны и что интересного сейчас происходит в науке.

О мероприятии

Сделать решающий скачок в технологическом развитии человечеству помогло изучение и применение многих материалов, таких как дерево, камень, глина, металлы. Их использование позволило открыть новые технологии, которые упрощали жизнь и делали её более комфортной.

Доцент кафедры энергоэффективных и ресурсосберегающих промышленных технологий НИТУ МИСИС, методист в ОЦ «Сириус» Анастасия Терехова расскажет, как развивалось человечество с научно-технологической стороны и что интересного сейчас происходит в науке.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация