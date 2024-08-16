Слушатели узнают о футуристических и реальных проектах поселений на поверхности Луны и Марса.

О мероприятии

Участники мероприятия услышат две лекции, посвященные экспериментальным проектам будущих космических поселений.

Космический архитектор — это новая специальность будущего, позволяющая воплотить самые дерзновенные мечты прошлых эпох. В мире современной архитектуры создано множество уникальных проектов космических поселений, основанных на синтезе классического архитектурного проектирования и новейших технологий, на прорывных инженерных решениях, благодаря которым человек сможет жить и работать за пределами Земли. В комфортных пространствах космических поселений нет подчиненности и подавленности, здесь каждый элемент — это часть целого, повествующая о космической гармонии и единстве человека с окружающим миром.

Слушатели узнают о футуристических и реальных проектах поселений на поверхности Луны и Марса и о том, как их создают студенты МАРХИ под руководством преподавателей-архитекторов, при участии и научных консультациях специалистов Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина, Института астрономии Российской академии наук. Об этом расскажет кандидат архитектуры Елена Малая.

Архитектор Глеб Соболев поведает о том, как современные представления о строении космоса отражаются в архитектуре, как они будят мысль профессионалов и вдохновляют на эксперименты студентов.

Расписание ул. Воздвиженка, 3/5 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация