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Лекция
12+
Космическая архитектура будущего

Слушатели узнают о футуристических и реальных проектах поселений на поверхности Луны и Марса.

Российская государственная библиотека
3 сентября, 16:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Воздвиженка, 3/5

О мероприятии

Участники мероприятия услышат две лекции, посвященные экспериментальным проектам будущих космических поселений.

Космический архитектор — это новая специальность будущего, позволяющая воплотить самые дерзновенные мечты прошлых эпох. В мире современной архитектуры создано множество уникальных проектов космических поселений, основанных на синтезе классического архитектурного проектирования и новейших технологий, на прорывных инженерных решениях, благодаря которым человек сможет жить и работать за пределами Земли. В комфортных пространствах космических поселений нет подчиненности и подавленности, здесь каждый элемент — это часть целого, повествующая о космической гармонии и единстве человека с окружающим миром.

Слушатели узнают о футуристических и реальных проектах поселений на поверхности Луны и Марса и о том, как их создают студенты МАРХИ под руководством преподавателей-архитекторов, при участии и научных консультациях специалистов Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина, Института астрономии Российской академии наук. Об этом расскажет кандидат архитектуры Елена Малая.

Архитектор Глеб Соболев поведает о том, как современные представления о строении космоса отражаются в архитектуре, как они будят мысль профессионалов и вдохновляют на эксперименты студентов.

Расписание
3
Вторник
Сентябрь 2024
ул. Воздвиженка, 3/5 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Воздвиженка, 3/5

19 минут назад
Александр Речкин
4
# архитектура
# космос
# технологии
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# голые землекопы
# инфекции
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СМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станциюСМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станцию

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СМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станциюСМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станцию

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