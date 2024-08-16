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Слушатели узнают о футуристических и реальных проектах поселений на поверхности Луны и Марса.
О мероприятии
Участники мероприятия услышат две лекции, посвященные экспериментальным проектам будущих космических поселений.
Космический архитектор — это новая специальность будущего, позволяющая воплотить самые дерзновенные мечты прошлых эпох. В мире современной архитектуры создано множество уникальных проектов космических поселений, основанных на синтезе классического архитектурного проектирования и новейших технологий, на прорывных инженерных решениях, благодаря которым человек сможет жить и работать за пределами Земли. В комфортных пространствах космических поселений нет подчиненности и подавленности, здесь каждый элемент — это часть целого, повествующая о космической гармонии и единстве человека с окружающим миром.
Слушатели узнают о футуристических и реальных проектах поселений на поверхности Луны и Марса и о том, как их создают студенты МАРХИ под руководством преподавателей-архитекторов, при участии и научных консультациях специалистов Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина, Института астрономии Российской академии наук. Об этом расскажет кандидат архитектуры Елена Малая.
Архитектор Глеб Соболев поведает о том, как современные представления о строении космоса отражаются в архитектуре, как они будят мысль профессионалов и вдохновляют на эксперименты студентов.
ул. Воздвиженка, 3/5
Ученые долгое время пытаются понять, откуда строители Стоунхенджа взяли каменные монолиты. Высказывали разные гипотезы. Авторы новой работы проанализировали минеральный состав и возраст шеститонного Алтарного камня, лежащего в самом сердце археологического памятника. Выяснилось, что он добыт на северо-востоке Шотландии, а не в Уэльсе, как считали раньше.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Когда человеку не хватает сна, например после работы всю ночь напролет, он спит глубже и дольше, чем обычно. Это связано с гомеостазом сна — механизмом, который позволяет организму восполнять ресурсы после длительного бодрствования. Японские ученые экспериментально лишили мышей сна и разобрались, что происходит в мозге, когда нужно компенсировать недостаток отдыха.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
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