Участники мероприятия узнают, что такое квантовая механика и квантовые объекты.

О мероприятии

Квантовые объекты — не волны, бегающие по пространству; квантовая механика не предсказывает наличие параллельных вселенных; квантовая телепортация не позволяет посылать сверхсветовые СМС.

Квантовая механика — это вычислительная схема, которая спсобна давать превосходные предсказания в отношении объектов, лишенных наглядности. Перенесение на них интуитивно «очевидных» способов поведения приводит к деформированной картине возможностей и обещаний квантовой теории.

Несмотря на свой прагматический успех, квантовая механика оставляет недосказанности в отношении структуры реальности, из-за чего возникают мифы, в которых она наделяется почти магическими чертами и выходит за рамки физической теории. В действительности же квантовая механика удивительна и отчасти загадочна вообще без мифов, сама по себе. О ее загадках поведает доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Расписание Тифлисская ул., 3 Санкт-Петербург 15:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация