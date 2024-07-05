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Участники мероприятия узнают. как мозг задействован в восприятие еды.
О мероприятии
Точно так же, как боль не содержится в иголке, а создается нейронными цепочками человеческого тела, вкус не содержится в пище, а создается мозгом. В восприятии вкуса задействовано огромное количество систем мозга; пожалуй, даже больше, чем в любом другом человеческом поведении: вкусную еду создают память, эмоции, контроль движений, зрение, обоняние, вкусовые рецепторы, и даже слух. Распутать этот нейронный комок пытается молодая наука — нейрогастрономия, о которой расскажет научный журналист Мария Пази.
Набережная Обводного канала, 74Б
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
Психологи МГППУ рассказали о влиянии программы «Живительный глоток» на эмоциональное состояние женщин, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Результаты исследования показали, что программа помогла участницам улучшить свое эмоциональное состояние, снизила тревогу и беспокойство, расширила интересы и сняла внутреннее напряжение.
Трабекулярная кость — это один из двух основных типов костной ткани в организме человека. Она также известна как «губчатая» из-за своей пористой структуры. Сложное строение таких костей представляет проблему для анализа возникновения и распространения разрушений в них. Ученые ПНИПУ разработали модели и провели численные эксперименты по разрушению пористой костной ткани, а также изучили их важные механические свойства. Результаты исследования помогут создавать искусственные имплантаты для тканевой инженерии, приближенные к костной ткани по строению, форме и выдерживаемым нагрузкам, что ускорит процесс реабилитации пациентов.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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Нобелевская премия по химии – 2018 присуждена за использование силы эволюции
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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