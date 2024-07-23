Слушатели узнают, действительно ли природа такова, как говорит математика.

Математика за пределами физического опыта: можно ли силой мысли постичь недоступное

О мероприятии

Открытие фундаментальных законов Вселенной требует выхода за рамки непосредственного опыта. Для эффективного описания мира необходим ряд концепций, которые противоречат человеческой интуиции. Некоторые структуры и операции можно лишь описать математически, но невозможно представить и сделать наглядными. Действительно ли природа такова, как говорит математика? Есть ли в самой глубине физической реальности что-то еще, кроме логики и математики?

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов доберется до того края современной картины Вселенной, где наглядность полностью уступает абстракциям в описании квантового мира.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация