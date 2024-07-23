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Лекция
12+
Математика за пределами физического опыта: можно ли силой мысли постичь недоступное

Слушатели узнают, действительно ли природа такова, как говорит математика.

ВДНХ
27 июля, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Открытие фундаментальных законов Вселенной требует выхода за рамки непосредственного опыта. Для эффективного описания мира необходим ряд концепций, которые противоречат человеческой интуиции. Некоторые структуры и операции можно лишь описать математически, но невозможно представить и сделать наглядными. Действительно ли природа такова, как говорит математика? Есть ли в самой глубине физической реальности что-то еще, кроме логики и математики? 

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов доберется до того края современной картины Вселенной, где наглядность полностью уступает абстракциям в описании квантового мира.

Расписание
27
Суббота
Июль 2024
Проспект мира 123Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

6 минут назад
Александр Речкин
2
# математика
# теория
# физика
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