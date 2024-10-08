О мероприятии

Долгое время человек считал себя единственным обитателем мира сознания. Сейчас это положение дел меняется. Современное определение сознания как любого вида субъективных ощущений — от боли, различных эмоций и желаний до восприятия комплексных сцен и сенсорных образов — ведет к вопросу о наличии сознания у самых разных видов животных. Развертывающиеся исследования возможного сознания у беспозвоночных, рыб, рептилий, птиц и млекопитающих наполняют сегодня эту область массой публикаций и дискуссий.

В последнее время эти вопросы стали пересекаться с еще одной проблемой — возможностью появления сознания у систем искусственного интеллекта. В этих двух проблемах много общего: и там, и там люди не могут полагаться в суждениях на собственный опыт или сходство устройства нервных сетей, нужны принципиально другие подходы. О том, как решаются эти проблемы, расскажет доктор медицинских наук Константин Владимирович Анохин.

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 12:15 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация