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Лекция
12+
Нечеловеческое сознание

Слушатели узнают, как ученые подходят к вопросу о наличии сознания у самых разных видов животных.

НАУКА 0+
13 октября, 12:15 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ломоносовский проспект, д. 27

О мероприятии

Долгое время человек считал себя единственным обитателем мира сознания. Сейчас это положение дел меняется. Современное определение сознания как любого вида субъективных ощущений — от боли, различных эмоций и желаний до восприятия комплексных сцен и сенсорных образов — ведет к вопросу о наличии сознания у самых разных видов животных. Развертывающиеся исследования возможного сознания у беспозвоночных, рыб, рептилий, птиц и млекопитающих наполняют сегодня эту область массой публикаций и дискуссий.

В последнее время эти вопросы стали пересекаться с еще одной проблемой — возможностью появления сознания у систем искусственного интеллекта. В этих двух проблемах много общего: и там, и там люди не могут полагаться в суждениях на собственный опыт или сходство устройства нервных сетей, нужны принципиально другие подходы. О том, как решаются эти проблемы, расскажет доктор медицинских наук Константин Владимирович Анохин.

Расписание
13
Воскресенье
Октябрь 2024
Ломоносовский проспект, д. 27 Москва
12:15
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

Ломоносовский проспект, д. 27

27 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# животные
# сознание
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# грузоперевозки
# дублер
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# северный морской путь
# струнные технологии
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