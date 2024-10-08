Участники мероприятия узнают о прогрессе, достигнутом в области искусственного интеллекта за последние десять лет.

О мероприятии

Один из ведущих российских специалистов в области нейросетей, искусственного интеллекта и машинного обучения Сергей Марков расскажет о прогрессе, достигнутом в области искусственного интеллекта за последние десять лет. Разговор пойдет о генеративном ИИ, о больших языковых и мультимодальных нейросетевых моделях, о вызовах, стоящих в настоящее время перед их разработчиками, об основных исследовательских трендах.

Лектор поделится своими рассуждениями о том, приведет ли дальнейшее развитие больших языковых моделей к созданию систем общего искусственного интеллекта (Artificial general intelligence, AGI).

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 13:30 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация