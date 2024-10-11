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Лекция
12+
Гениальные ошибки Альберта Эйнштейна

Слушатели узнают, какие новые направления в физике открылись благодаря ошибкам Эйнштейна.

НАУКА 0+
13 октября, 11:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4

О мероприятии

Эйнштейна небезосновательно считают одним из величайших физиков в истории человечества. Между тем, нельзя сказать, что его физическая интуиция была безупречна: он не верил в полноту квантовой механики, не поверил изначально и в возможность расширения Вселенной, а последние тридцать лет своей жизни потратил на поиски единой теории гравитации и электромагнетизма, которую, как мы теперь понимаем, тогда невозможно было создать.

Что заставило Эйнштейна совершить эти ошибки? Кто их исправил? Какие новые направления в физике открылись благодаря этим ошибкам? Какие открытия последних лет произошли в этих направлениях? Об этом и многом другом расскажет кандидат физико-математических наук Антон Андреевич Шейкин.

Расписание
13
Воскресенье
Октябрь 2024
Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4 Москва
11:00
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4

6 минут назад
Александр Речкин
1
# Альберт Эйнштейн
# история
# физика
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