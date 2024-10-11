О мероприятии

Эйнштейна небезосновательно считают одним из величайших физиков в истории человечества. Между тем, нельзя сказать, что его физическая интуиция была безупречна: он не верил в полноту квантовой механики, не поверил изначально и в возможность расширения Вселенной, а последние тридцать лет своей жизни потратил на поиски единой теории гравитации и электромагнетизма, которую, как мы теперь понимаем, тогда невозможно было создать.

Что заставило Эйнштейна совершить эти ошибки? Кто их исправил? Какие новые направления в физике открылись благодаря этим ошибкам? Какие открытия последних лет произошли в этих направлениях? Об этом и многом другом расскажет кандидат физико-математических наук Антон Андреевич Шейкин.

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4 Москва 11:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация