О мероприятии

Кандидат биологических наук Игорь Данилов расскажет, как устроены черепахи, чем они отличаются от других рептилий, какое значение в их организации имеет панцирь, и как он повлиял на морфологию других частей тела; как представляли себе строение черепашьего панциря ученые прошлого, и что говорит об этом современная наука; в чем своеобразие их черепа, шеи, других частей скелета и внутренних органов; насколько сильно отличались древнейшие черепахи от современных.

Расписание набережная реки Фонтанки, д. 15 Санкт-Петербург 19:30 Купить