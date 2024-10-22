О мероприятии

В настоящее время наиболее убедительной гипотезой вымирания нептичьих динозавров является импактная гипотеза, согласно которой около 65 миллионов лет назад в Землю врезался метеорит размером примерно 10 километров. Падение метеорита вызвало образование гигантского кратера Чикшулуб в Мексиканском заливе и привело к глобальной экологической катастрофе, в результате которой вымерло примерно половина существовавших видов живых организмов. Эта катастрофа детально зафиксирована в континентальных отложениях Северной Америки и в морских отложениях по всему миру и, очевидно, носила глобальный характер. Однако, многие детали этого события до сих пор не изучены. Доктор биологических наук Александр Олегович Аверьянов рассмотрит некоторые нерешенные вопросы импактной гипотезы.

Расписание Александровский парк 4 Санкт-Петербург 18:00 Купить