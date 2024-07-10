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Лекция
12+
Молодежь в социальных сетях: угрозы или возможности?

Участники мероприятия узнают, что несут соцсети: угрозы или положительные возможности.

ВДНХ
15 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Социальные сети и мессенджеры широко распространены в медиаменю молодежи и лидируют в структуре цифрового медиапотребления.

Однако общественные деятели и политики предупреждают молодежь о потенциальных опасностях и рисках социальных сетей, вводят ограничения и запреты на их использование, обращаются в прокуратуру с требованием наказать авторов контента, нарушающих закон. Складывается впечатление, что социальные сети несут в себе больше угроз, чем положительных возможностей. Так ли это на самом деле? Ведь социальные сети позволяют общаться, отдыхать, зарабатывать деньги и саморазвиваться. Кандидат филологических наук Денис Владимирович Дунас расскажет про результаты исследований, посвященных анализу содержания наиболее популярных среди молодежи телеграм-каналов и пабликов в VK на предмет выявления их глубинного смысла.

Расписание
15
Понедельник
Июль 2024
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

3 минуты назад
Александр Речкин
2
# медиа
# Психология
# соцсети
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