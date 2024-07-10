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Участники мероприятия узнают, что несут соцсети: угрозы или положительные возможности.
О мероприятии
Социальные сети и мессенджеры широко распространены в медиаменю молодежи и лидируют в структуре цифрового медиапотребления.
Однако общественные деятели и политики предупреждают молодежь о потенциальных опасностях и рисках социальных сетей, вводят ограничения и запреты на их использование, обращаются в прокуратуру с требованием наказать авторов контента, нарушающих закон. Складывается впечатление, что социальные сети несут в себе больше угроз, чем положительных возможностей. Так ли это на самом деле? Ведь социальные сети позволяют общаться, отдыхать, зарабатывать деньги и саморазвиваться. Кандидат филологических наук Денис Владимирович Дунас расскажет про результаты исследований, посвященных анализу содержания наиболее популярных среди молодежи телеграм-каналов и пабликов в VK на предмет выявления их глубинного смысла.
Проспект мира 123Б
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