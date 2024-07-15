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Лекция
12+
Нейротехнологии, или как перепрограммировать мозг

Участники мероприятия узнают, какие современные технологии используются сейчас для улучшения работы мозга.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
16 июля, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Врач-невролог Анастасия Хижникова расскажет участникам мероприятия:

  • как работает головной мозг;
  • что определяет его эффективную работу;
  • какие современные технологии используются сейчас для улучшения работы мозга и двигательного переобучения.
Расписание
16
Вторник
Июль 2024
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

7 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# нейробиологи
# технологии
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