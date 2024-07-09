О мероприятии

Словосочетание «доказательная медицина» порой ставит в тупик: разве может быть медицина какой-то другой? Ведь любая наука должна быть основана на результатах исследований. Но почему-то, когда пациенты обращаются к врачам, их мнение по одному и тому же вопросу может очень сильно отличаться, и порой разные специалисты предлагают совершенно разные методы лечения…

Как доказательная медицина решает эту проблему и помогает избежать некачественного лечения, почему она набирает популярность в мире, как стать «доказательным» пациентом и почему это выгодно? Ответы на эти и многие другие вопросы даст педиатр Александр Сиволобов.